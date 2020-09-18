Игуаин перешёл из «Ювентуса» в клуб Бекхэма в MLS

Клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» объявил о переходе из туринского «Ювентуса» аргентинского форварда Гонсало Игуаина.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, владельцем которого является прославленный английский хавбек Дэвид Бекхэм. Детали соглашения с 32-летним форвардом не уточняются.

Игуаин выступал за «Ювентус» с 2016 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в лондонском «Челси», за который отыграл 18 матчей и забил пять мячей. В разное время он выступал за такие клубы, как «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи» и «Милан».

Ранее появилась информация, что футболист Бийол перешёл из ЦСКА в «Ганновер».