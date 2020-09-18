СМИ: Футболист Бийол перешёл из ЦСКА в «Ганновер»

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Словенский полузащитник Яка Бийол перешёл из московского ЦСКА в немецкий футбольный клуб «Ганновер-96».
СМИ: Футболист Бийол перешёл из ЦСКА в «Ганновер»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, игрок успешно прошёл медосмотр. Клубы заключили соглашение об аренде до конца сезона. При этом зарплату хавбеку будет платить немецкий клуб.

Бийол приступит к индивидуальным занятиям с тренерами «Ганновера» уже 18 сентября, а в общей группе он начнёт работать с 21-го числа.

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Всего на его счету 64 матча в составе армейцев, в которых он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что физиотерапевт ЦСКА перешёл в «Барселону».

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