Биатлонистка Акимова возобновит карьеру на летнем чемпионате России

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Татьяна Акимова возобновит спортивную карьеру на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Биатлонистка Акимова возобновит карьеру на летнем чемпионате России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Акимова была включена в опубликованный Союзом биатлонистов России (СБР) список участниц индивидуальной гонки, которая запланирована на 19 сентября.

Для 29-летней спортсменки этот старт станет первым после двухлетнего перерыва — она приостановила карьеру после Олимпиады в Пхёнчхане из-за беременности.

Летний чемпионат России пройдёт с 19 по 22 сентября.

Ранее в IBU подтвердили, что СБР погасил большую часть долга.

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