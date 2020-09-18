Биатлонистка Акимова возобновит карьеру на летнем чемпионате России
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- РИА Новости
Акимова была включена в опубликованный Союзом биатлонистов России (СБР) список участниц индивидуальной гонки, которая запланирована на 19 сентября.
Для 29-летней спортсменки этот старт станет первым после двухлетнего перерыва — она приостановила карьеру после Олимпиады в Пхёнчхане из-за беременности.
Летний чемпионат России пройдёт с 19 по 22 сентября.
Ранее в IBU подтвердили, что СБР погасил большую часть долга.