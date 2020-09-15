В IBU подтвердили, что СБР погасил большую часть долга

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) погасил большую часть долга перед организацией.
В IBU подтвердили, что СБР погасил большую часть долга
  • РИА Новости

«На сегодняшний день была выплачена большая часть долга», — сказал Далин РИА Новости.

IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Россия лишилась возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований. СБР необходимо выполнить 12 критериев для восстановления членства, среди которых есть и финансовые обязательства.

Ранее сообщалось, что СБР погасил большую часть долга перед IBU.

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