В IBU подтвердили, что СБР погасил большую часть долга

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) погасил большую часть долга перед организацией.

«На сегодняшний день была выплачена большая часть долга», — сказал Далин РИА Новости.

IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Россия лишилась возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований. СБР необходимо выполнить 12 критериев для восстановления членства, среди которых есть и финансовые обязательства.

Ранее сообщалось, что СБР погасил большую часть долга перед IBU.