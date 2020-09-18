Быканов и Лихолетов проиграли в плей-офф мужского ЧЕ по пляжному волейболу

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Россияне Руслан Быканов и Александр Лихолетов потерпели поражение от французов Квинси Аю и Арно Готье-Рату в 1/16 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин в латвийской Юрмале.
Быканов и Лихолетов проиграли в плей-офф мужского ЧЕ по пляжному волейболу
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 7:21, 16:21.

Ранее сообщалось, что три российские пары проиграли в первом раунде плей-офф женского ЧЕ по пляжному волейболу.

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