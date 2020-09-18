Три российские пары проиграли в первом раунде плей-офф женского ЧЕ по пляжному волейболу

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Три российские пары потерпели поражение в 1/16 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин в латвийской Юрмале.
Три российские пары проиграли в первом раунде плей-офф женского ЧЕ по пляжному волейболу
  • РИА Новости

Ксения Дабижа и Дарья Рудых уступили немкам Ким Беренс и Цинье Тиллманн со счётом 18:21, 13:21.

Мария Бочарова и Мария Воронина проиграли итальянкам Марте Менегатти и Виктории Орси Тот — 21:23, 21:13, 12:15.

Евгения Уколова и Екатерина Бирлова потерпели поражение от голландок Марлен ван Йерсель и Плеун Йпма — 23:21, 14:21, 10:15.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли во второй раунд ЧЕ по пляжному волейболу.

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