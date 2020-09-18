СМИ: «Зенит» возобновил интерес к футболисту «Удинезе» Де Паулю

Петербургский футбольный клуб «Зенит» снова проявляет интерес к полузащитнику итальянского «Удинезе» Родриго Де Паулю.

Как сообщает Сalciomercato, клуб с берегов Невы возобновил контакты с окружением 26-летнего аргентинца. При этом отмечается, что игроком также интересуется «Лидс», но англичане не готовы заплатить запрашиваемые €35—40 млн.

До этого появилась информация, что «Зенит» был согласен заплатить эти деньги за футболиста, но сам хавбек отказался ехать в Россию.

В прошлом сезоне Де Пауль сыграл 35 матчей, забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может отдать Алексея Сутормина и Александра Ерохина в аренду.