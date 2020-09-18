Губерниев — о вылете «Динамо» из ЛЕ: не стоит зарекаться, что это последнее дно, пробитое нашим футболом

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что обескуражен вылетом московского «Динамо» из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда после поражения от тбилисского «Локомотива».

«Я почётный динамовец, у меня есть удостоверение с изображением Дзержинского. Жизнь становится слишком хорошая, когда я подхожу и смотрю в глаза Феликсу. А сегодня надо всей команде в глаза Феликсу посмотреть. Я обескуражен, такой беззубой игры я не видел давно. «Динамо» на нормальном уровне выступало в чемпионате. Я очень расстроен, ни игры, ни стремления, ещё и детские ошибки. У нас в футболе уже очень давно всё не очень на клубом уровне. Эта грузинская команда самая молодая и не опытная в их чемпионате, ещё и худшая команда в отборе Лиги Европы. Мы ожидали от «Динамо» другого, но стоит отметить с каким настроем играли грузинские футболисты. Но то, что было — это чудовищно, очень жаль. Последнее ли это дно, которое пробил наш футбол? Ой, не стоит зарекаться», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Ранее депутат Лебедев заявил, что в вылете «Динамо» виноваты проблемы в российском футболе.