Губерниев — о вылете «Динамо» из ЛЕ: не стоит зарекаться, что это последнее дно, пробитое нашим футболом

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что обескуражен вылетом московского «Динамо» из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда после поражения от тбилисского «Локомотива».
Губерниев — о вылете «Динамо» из ЛЕ: не стоит зарекаться, что это последнее дно, пробитое нашим футболом
  • РИА Новости

«Я почётный динамовец, у меня есть удостоверение с изображением Дзержинского. Жизнь становится слишком хорошая, когда я подхожу и смотрю в глаза Феликсу. А сегодня надо всей команде в глаза Феликсу посмотреть. Я обескуражен, такой беззубой игры я не видел давно. «Динамо» на нормальном уровне выступало в чемпионате. Я очень расстроен, ни игры, ни стремления, ещё и детские ошибки. У нас в футболе уже очень давно всё не очень на клубом уровне. Эта грузинская команда самая молодая и не опытная в их чемпионате, ещё и худшая команда в отборе Лиги Европы. Мы ожидали от «Динамо» другого, но стоит отметить с каким настроем играли грузинские футболисты. Но то, что было — это чудовищно, очень жаль. Последнее ли это дно, которое пробил наш футбол? Ой, не стоит зарекаться», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Ранее депутат Лебедев заявил, что в вылете «Динамо» виноваты проблемы в российском футболе.

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