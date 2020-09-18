Депутат Лебедев считает, что в вылете «Динамо» виноваты проблемы в российском футболе

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал поражение московского «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).

«Не представляю, если «Локомотив» выйдет в Лигу Европы, они будут принимать матчи на таком газоне? УЕФА куда смотрит? Говоря о «Динамо», не готов сказать, что это позор. Причина внутри нашего футбола. Наши клубы готовы покупать дорогих футболистов и платить бешеные деньги, но выступать на равных, даже с такими соперниками, мы не можем. Из года в год на европейском уровне ситуация повторяется. Виновата в этом в целом система подготовки и ситуация, которая у нас сложилась. И даже лимит, потому что многие клубы его критикуют. Мы нашли этому подтверждение в неудачном выступлении в Европе», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

Ранее Лещенко признался, что ему стыдно болеть за нынешнее «Динамо».