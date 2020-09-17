Лещенко: мне стыдно, что я болею за нынешнее «Динамо»

Болельщик «Динамо» народный артист России Лев Лещенко прокомментировал поражение столичного клуба от тбилисского «Локомотива» в матче второго отборочного раунда Лиги Европы.

«Это просто позорище! Другого слова я не могу подобрать. Единственное, что научилось делать «Динамо» в последнее время, — прессинговать на чужой половине поля. Комбинационной игры никакой. Непонятно, в какой футбол они вообще играют. Бегут, прессингуют, бегут — и больше ничего. Индивидуальной техники нет, комбинационной игры нет, никто не открывается. Я ещё в первом тайме говорил, что сейчас они набегаются — и всё закончится. Я так расстроился сегодня, у меня сердце болело. Обидно до слёз! Проиграли любительской команде, где одни старики собраны. Я особо не видел Новикова, но игроки как-то немотивированны. Им не стыдно, играя за великий клуб, проигрывать сопернику, который раз в восемь уступает в бюджете?» — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Известный певец добавил, что после вылета команды из Лиги Европы, возможно, перестанет посещать домашние матчи «Динамо».

«Это была последняя капля. Я хожу на «Динамо», но сейчас, наверное, брошу. Мне просто стыдно, что я болею за нынешнюю команду. Хочется прийти в раздевалку и задать вопрос: «Вам не стыдно проигрывать каким-то дядькам, которые утром, возможно, ходят и что-то продают, а вечером играют?» Я в шоке. 60 лет болею за «Динамо», но такого позора не видел никогда в жизни», — добавил артист.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков высказался о поражении от «Локомотива».