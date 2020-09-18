Мостовой: я ошарашен, не могу поверить в вылет «Динамо» из ЛЕ

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).
Мостовой: я ошарашен, не могу поверить в вылет «Динамо» из ЛЕ
  • РИА Новости
  • © Александр Имедашвили

«Я ошарашен. Не могу поверить. Команда впервые за долгие годы выходит в Лигу Европы, потрачено за последнее время было чуть ли €60 млн, и тбилисский «Локомотив»… Многие, я думаю, не знают, что такая команда есть. ВСейчас многим скажут про результат, а они и не поймут — будут думать, что проиграли «Динамо» Тбилиси. Для «Локомотива» это подвиг, они герои. А «Динамо» — это безобразие. Как бы они ни играли, это шок», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее Депутат Лебедев заявил, что в вылете «Динамо» виноваты проблемы в российском футболе.

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