Источник: Сотскова сдала положительную допинг-пробу

Короткая ссылка
Отстранённая на 10 лет за подделанную медицинскую справку фигуристка Мария Сотскова сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период.
Источник: Сотскова сдала положительную допинг-пробу
  • globallookpress.com

«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Марию Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки, которой она попыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что была у легкоатлета Данилы Лысенко. Думаю, что скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА. По имеющейся информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещённое вещество», — цитирует ТАСС собственный источник. 

20-летняя Сотскова в июле завершила профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что Сотскова не уведомила об окончании карьеры перед сдачей положительной допинг-пробы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить