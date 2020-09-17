Источник: Сотскова сдала положительную допинг-пробу

Отстранённая на 10 лет за подделанную медицинскую справку фигуристка Мария Сотскова сдала положительную допинг-пробу во внесоревновательный период.

«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Марию Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки, которой она попыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что была у легкоатлета Данилы Лысенко. Думаю, что скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА. По имеющейся информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещённое вещество», — цитирует ТАСС собственный источник.

20-летняя Сотскова в июле завершила профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что Сотскова не уведомила об окончании карьеры перед сдачей положительной допинг-пробы.