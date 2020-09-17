Источник: Сотскова сдала положительную допинг-пробу
- globallookpress.com
«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Марию Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки, которой она попыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что была у легкоатлета Данилы Лысенко. Думаю, что скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА. По имеющейся информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещённое вещество», — цитирует ТАСС собственный источник.
20-летняя Сотскова в июле завершила профессиональную карьеру.
Ранее сообщалось, что Сотскова не уведомила об окончании карьеры перед сдачей положительной допинг-пробы.