Уайт: готовим для Макгрегора нечто весёлое на 2021 год

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт намекнул на возможное возвращение экс-чемпиона организации в двух весовых категория Конора Макгрегора, однако не уточнил, в какой роли.

«Мы готовим для Конора кое-что весёлое уже на начало 2021 года. Не гарантирую, что он будет драться, но мы кое-что для него готовим на начало следующего года», — заявил Уайт в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в Instagram.

Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда он выступал в полусреднем весе и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. В мае ирландец объявил о завершении карьеры.

Ранее Квят провёл тренировку с Макгрегором.