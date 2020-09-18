Уайт: готовим для Макгрегора нечто весёлое на 2021 год
- Reuters
«Мы готовим для Конора кое-что весёлое уже на начало 2021 года. Не гарантирую, что он будет драться, но мы кое-что для него готовим на начало следующего года», — заявил Уайт в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в Instagram.
Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда он выступал в полусреднем весе и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. В мае ирландец объявил о завершении карьеры.
Ранее Квят провёл тренировку с Макгрегором.