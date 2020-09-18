Уайт: готовим для Макгрегора нечто весёлое на 2021 год

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт намекнул на возможное возвращение экс-чемпиона организации в двух весовых категория Конора Макгрегора, однако не уточнил, в какой роли.
Уайт: готовим для Макгрегора нечто весёлое на 2021 год
  • Reuters

«Мы готовим для Конора кое-что весёлое уже на начало 2021 года. Не гарантирую, что он будет драться, но мы кое-что для него готовим на начало следующего года», — заявил Уайт в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в Instagram.

Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда он выступал в полусреднем весе и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. В мае ирландец объявил о завершении карьеры.

Ранее Квят провёл тренировку с Макгрегором.

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