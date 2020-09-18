Евсеев подержал обновлённый формат Кубка России по футболу

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил новый формат Кубка России по футболу..
Евсеев подержал обновлённый формат Кубка России по футболу

«Проникся новым форматом, люди из РФС придумали классную формулу. Для команд ПФЛ такие матчи — это подспорье, речь не только о зрителях. Футболисты и руководство хотят расти», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Новый формат Кубка России по футболу подразумевает разделение команд на 10 групп на ранней стадии турнира. Позднее к участникам присоединятся шесть клубов РПЛ, которые выступают в еврокубках.

Ранее РПЛ отреагировала на ситуацию с «Уфой» и водителем автобуса в Саранске.

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