Флик сообщил, что Алькантара попрощался с «Баварией»
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«Тьяго — выдающийся игрок, который за семь лет здесь добился огромного успеха. Он прекрасный человек и профессионал. Сегодня было очень эмоционально, когда он прощался», — приводит слова Флика пресс-служба команды.
29-летний Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года, записав в свой актив 31 гол и 37 результативных передач в 235 матчах.
По данным СМИ, он перейдёт в английский «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что «Барселона» навязывает Куману приобретение Алькантары.