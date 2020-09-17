Флик сообщил, что Алькантара попрощался с «Баварией»

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс Дитер Флик сообщил, что испанский полузащитник Тьяго Алькантара попрощался с командой
Флик сообщил, что Алькантара попрощался с «Баварией»
  • Reuters

«Тьяго — выдающийся игрок, который за семь лет здесь добился огромного успеха. Он прекрасный человек и профессионал. Сегодня было очень эмоционально, когда он прощался», — приводит слова Флика пресс-служба команды.

29-летний Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года, записав в свой актив 31 гол и 37 результативных передач в 235 матчах.

По данным СМИ, он перейдёт в английский «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что «Барселона» навязывает Куману приобретение Алькантары.

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