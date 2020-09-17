РУСАДА взяло у спортсменов 820 допинг-проб в августе

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе взяло на проверку 820 проб.

Как уточнили в организации, «объективные эпидемиологические особенности внесли коррективы эпидемической безопасности в каждодневные процессы РУСАДА».

«Несомненным достижением инспекторов допинг-контроля, а также всего коллектива агентства является то, что в августе, несмотря на все сложности, было отобрано 820 проб», — говорится в сообщении РУСАДА, которое приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что на исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудили увольнение Юрия Гануса с поста гендиректора РУСАДА.