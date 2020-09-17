Джеймс установил рекорд НБА всех времён

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Леброн Джеймс включён в символическую сборную сезона в 16-й раз подряд.

Это рекордная серия в истории лиги. Ранее Джеймс делил лидерство по данному показателю с Коби Брайантом, погибшим в 2020 году при крушении вертолёта.

Джеймс — рекордсмен и по общему числу попаданий в символическую сборную.

Помимо него, в символическую пятёрку вошли Лука Дончич из «Даллас Маверикс», а также Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» готов обменять лучшего бомбардира НБА Хардена.