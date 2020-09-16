Исмаилов назвал сумму, за которую готов провести реванш с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался относительного возможного поединка со своим соотечественником Владимиром Минеевым.

«Для всех, кто делает мне предложение о бое: я в космосе после победы над Александром Емельяненко. Я не отрицаю возможность противостояния с Минеевым, но у меня есть и свои интересы. Я показываю всю красоту MMA, все мои поединки разные. Мои соперники имеют имена. Я далеко от него улетел. Когда мне нужен был Минеев, я всё сделал, чтобы он был в клетке, я поработал. Теперь это нужнее ему. Камил Гаджиев должен мне предложить правильную сумму. Сколько? 30 млн рублей я стою для такого противостояния в России. В Америке — $1 млн», — сказал Исмаилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый бой между этими спортсменами состоялся в 2018 году и завершился вничью.

Ранее Исмаилов предложил заменить ринг-гёрл на Дзюбу в своём следующем бою.