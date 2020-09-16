Экс-президент «Локомотива» Геркус: в голову не могло прийти, что у коллег возникнут подобные вопросы

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Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что арбитражный суд Москвы встал на его сторону в слушании по иску клуба на 144 млн рублей.
Экс-президент «Локомотива» Геркус: в голову не могло прийти, что у коллег возникнут подобные вопросы
  • РИА Новости

«Моё упущение — не иметь при себе копию документов при увольнении. Но, с другой стороны, меня провожали с такими почестями — мне в голову не могло прийти, что у коллег возникнут подобные вопросы. Приведу цитату акционера Белозёрова: «Ничего, кроме слов благодарности. Если что, мы всегда с тобой, обращайся по любому вопросу. Если бы я обратился к Кикнадзе, то сказал бы: так вести себя с людьми — ошибка. Жизнь длинная, земля круглая, особенно в футболе», — приводит слова Геркуса Sport24.

В конце января «Локомотив» обратился в суд с требованием взыскать с бывшего президента многомиллионную сумму по результатам аудиторской проверки по поводу необоснованных растрат.

Ранее стало известно, что московский арбитражный суд отклонил иск московского клуба к Геркусу на 144 млн рублей.

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