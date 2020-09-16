Хет-трик Яшкина помог «Динамо» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» на выезде одолело «Сибирь».
Хет-трик Яшкина помог «Динамо» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ
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Встреча завершилась со счётом 2:4 в пользу столичного клуба.

В составе новосибирского клуба шайбами отметились Егор Миловзоров и Виталий Меньшиков. У москвичей хет-триком отметился Дмитрий Яшкин. Ещё один результативный бросок на счету Даниила Тарасова.

Для подопечных Владимира Крикунова эта победа стала третьей подряд. После шести туров «Динамо» с шестью очками занимает пятое место в Западной конференции. «Сибирь» расположилась на восьмой строчке в Восточной конференции. В её активе пять баллов.

Ранее российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился эмоциями после победы над «Тампа-Бэй Лайтнингс» в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

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