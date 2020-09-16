Варламов о победе над «Тампой» в матче плей-офф НХЛ: на кону стоял сезон «Айлендерс»
- Reuters
«Я прыгнул, потому что до этого очень волновался за нас. В этой игре на кону стоял наш сезон. Когда мы забили победный гол, было просто много эмоций. Я был счастлив за ребят, за всех нас», — приводит слова Варламова пресс-служба НХЛ.
Россиянин в минувшей игре отразил 36 бросков из 37. Кроме того, победа в этой встрече стала для Варламова 11-й в текущем плей-офф.
Ранее сообщалось, что Варламов признан первой звездой матча плей-офф НХЛ «Тампа» — «Айлендерс».