Варламов о победе над «Тампой» в матче плей-офф НХЛ: на кону стоял сезон «Айлендерс»

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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился эмоциями после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 в овертайме) в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Варламов о победе над «Тампой» в матче плей-офф НХЛ: на кону стоял сезон «Айлендерс»
  • Reuters

«Я прыгнул, потому что до этого очень волновался за нас. В этой игре на кону стоял наш сезон. Когда мы забили победный гол, было просто много эмоций. Я был счастлив за ребят, за всех нас», — приводит слова Варламова пресс-служба НХЛ.

Россиянин в минувшей игре отразил 36 бросков из 37. Кроме того, победа в этой встрече стала для Варламова 11-й в текущем плей-офф.

Ранее сообщалось, что Варламов признан первой звездой матча плей-офф НХЛ «Тампа» — «Айлендерс».

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