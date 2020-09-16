Адвокат Широкова опроверг избрание подписки о невыезде для своего клиента

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Адвокат Вадим Лялин опроверг избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде для своего клиента Романа Широкова, который обвиняется в избиении судьи Никиты Данченкова во время матча любительских команд.
Адвокат Широкова опроверг избрание подписки о невыезде для своего клиента
  • РИА Новости

Эту информацию в среду, 16 сентября, распространило со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА Новости. Однако Лялин в комментарии ТАСС назвал её ложной. Юрист добавил, что защита и футболист ещё не ознакомлены с материалами уголовного дела и подписки о невыезде или другой меры пресечения пока быть не может.

Ранее сообщалось, что сторона избитого Широковым судьи намерена оспорить статью для футболиста.

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