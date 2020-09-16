Жулин об отношениях Тутберидзе и Медведевой: сильный человек должен забывать плохое
- РИА Новости
Два года спустя фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе, под руководством которой выиграла два титула чемпионки мира и серебряную медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане.
«Сейчас времена пандемии, идёт сложнейший период в спорте. Думаю, что если Этери простит Женю из-за того, что она тогда ушла, причём, так скажем, не очень красиво, то это будет хорошо для всех. Сильный человек должен забывать плохое», — сказал Жулин в интервью RT.
Он также считает, что Тутберидзе сможет найти подход к Медведевой.