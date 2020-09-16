Бой Сантоса и Тейшейры в UFC отменён второй раз из-за коронавируса

Поединок между бразильскими бойцами смешанного стиля Тьяго Сантосом и Гловером Тейшейрой отменён второй раз из-за обнаружения коронавируса у одного из спортсменов.

Об этом сообщает MMA Fighting.

Изначально их бой должен был состояться на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата 12 сентября, но из-за положительного результата теста на COVID-19 у Тейшейры поединок был перенесён на 3 октября. Он должен был пройти в рамках турнира UFC on ESPN 16. Тем не менее бой снова отменён, так как теперь коронавирусом заболел Сантос.

Ранее сообщалось, что россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков снялись с ЧЕ по бич-волею из-за положительного результата теста на COVID-19.