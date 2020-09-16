Семёнов и Лешуков снялись с ЧЕ по бич-волею из-за положительного теста на COVID-19

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Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков снялись с чемпионата Европы по пляжному волейболу в Юрмале из-за положительного теста на коронавирус.
Семёнов и Лешуков снялись с ЧЕ по бич-волею из-за положительного теста на COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола, коронавирус был выявлен у Семёнова. При этом спортсмен хорошо себя чувствует.

«Всероссийская федерация волейбола желает Константину здоровья и просит не беспокоить спортсмена в такой непростой период, когда он оказался заложником ситуации и не смог представить по объективным причинам Россию на главном старте сезона», — говорится в сообщении.

Семёнов и Лешуков являются серебряными призёрами чемпионата Европы 2019 года.

Ранее источник рассказал подробности о ситуации с коронавирусом в ФК «Ротор».

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