Семёнов и Лешуков снялись с ЧЕ по бич-волею из-за положительного теста на COVID-19
- РИА Новости
Как сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола, коронавирус был выявлен у Семёнова. При этом спортсмен хорошо себя чувствует.
«Всероссийская федерация волейбола желает Константину здоровья и просит не беспокоить спортсмена в такой непростой период, когда он оказался заложником ситуации и не смог представить по объективным причинам Россию на главном старте сезона», — говорится в сообщении.
Семёнов и Лешуков являются серебряными призёрами чемпионата Европы 2019 года.
Ранее источник рассказал подробности о ситуации с коронавирусом в ФК «Ротор».