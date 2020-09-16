Источник рассказал подробности о ситуации с коронавирусом в «Роторе»

Стали известны подробности инцидента с коронавирусом в волгоградском футбольном клубе «Ротор».

Как сообщает «РБ-Спорт», по результатам тестирования в клубе выявлено десять случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что положительные результаты тестов у футболистов Александра Довбни, Олега Кожемякина, Азата Байрыева, Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Камиля Муллина, Зурико Давиташвили, Беки Микелтадзе и Николая Кипиани, а также у тренера вратарей Виталия Варивончика.

Пятеро из заболевших игроков выходили в матче с «Химками» в шестом туре в основном составе, а ещё двое были в заявке.

Перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», который должен был состояться 13 сентября, стало известно, что у семи представителей «Ротора» был выявлен коронавирус. По этой причине игра была отменена.

По информации издания, жёсткая позиция «Краснодара» и лично владельца клуба Сергея Галицкого была в том, чтобы не проводить этот матч, так как оставалась неизвестна контактная группа. Таким образом, заболевание у игроков «Ротора», получивших отрицательный результат теста, может проявиться через несколько дней, а значит, был риск инфицирования игроков «Краснодара», которым скоро играть матч квалификации Лиги чемпионов.

При этом РПЛ в ближайшее время будет решать вопрос о проведении матча «Ротора» с «Ростовом», который намечен на 19 сентября. «Ростову» скоро предстоит игра в квалификации Лиги Европы.

Ранее в «Роторе» сообщили об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом.