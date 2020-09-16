Ягудин признался, что удивлён новости о возвращении Медведевой к Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал информацию о возможном возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«Ого, прикольно. Честно сказать, мне абсолютно всё равно, кто и куда возвращается, но раньше этого не слышал. Удивлён. Когда будет официальная информация, то будем развёрнуто комментировать, а пока можно говорить, что и я в большой спорт возвращаюсь», — цитирует Ягудина РИА Новости.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России отреагировала на информацию о возвращении Медведевой в группу Тутберидзе.