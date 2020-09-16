ФФККР отреагировала на информацию о возвращении Медведевой в группу Тутберидзе
- Reuters
«У нас официально пока ничего нет, это неофициальная информация. Как я могу комментировать? Когда это будет официально решено, тогда буду комментировать. Пока сказать мне вам нечего», — цитирует Горшкова РИА Новости.
После Олимпиады 2018 года, на которой Медведева завоевала серебро, спортсменка ушла из группы Тутберидзе и начала работать под руководством канадского тренера Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что Медведева вернётся в группу Тутберидзе.