ФФККР отреагировала на информацию о возвращении Медведевой в группу Тутберидзе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию о переходе двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«У нас официально пока ничего нет, это неофициальная информация. Как я могу комментировать? Когда это будет официально решено, тогда буду комментировать. Пока сказать мне вам нечего», — цитирует Горшкова РИА Новости.

После Олимпиады 2018 года, на которой Медведева завоевала серебро, спортсменка ушла из группы Тутберидзе и начала работать под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, что Медведева вернётся в группу Тутберидзе.