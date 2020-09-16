Определена символическая сборная новичков сезона НБА

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Стала известна символическая сборная лучших новичков по итогам сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Определена символическая сборная новичков сезона НБА
  • Джа Морант
  • Reuters

Как сообщается на сайте лиги, в символическую команду по итогам голосования были включены защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морант, его партнёр по команде форвард Брэндон Кларк, защитник «Майами Хит» Кендрик Нанн, нападающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, а также форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эрик Пэскелл .

Во второй состав сборной вошли Тайлер Хирро («Майами»), Теренс Дэвис («Торонто Рэпторс»), Коби Уайт («Чикаго Буллз»), Пи Джей Вашингтон («Шарлотт Хорнетс») и Руи Хатимур («Вашингтон Уизардс»).

Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» и сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале Западной конференции НБА.

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