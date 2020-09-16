Варламов эффектно отпраздновал победу над «Тампой» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов эффектно отпраздновал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Варламов эффектно отпраздновал победу над «Тампой» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
  • Reuters

После победного гола Джордана Эберле во втором овертайме Варламов разбежался и прокатился на льду на животе.

Видео празднования Варламова опубликовано в Twitter-аккаунте StanleyCup Playoffs on NBC.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» одолел «Тампу» в матче плей-офф НХЛ, а Варламов сделал 36 сейвов.

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