Варламов эффектно отпраздновал победу над «Тампой» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
- Reuters
После победного гола Джордана Эберле во втором овертайме Варламов разбежался и прокатился на льду на животе.
Видео празднования Варламова опубликовано в Twitter-аккаунте StanleyCup Playoffs on NBC.
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» одолел «Тампу» в матче плей-офф НХЛ, а Варламов сделал 36 сейвов.
VARLAMOV IS EVERYONE ON THE ISLAND!#Isles | #StanleyCuppic.twitter.com/R3NtPlDsnP— #StanleyCup Playoffs on NBC (@NHLonNBCSports) September 16, 2020