Варламов эффектно отпраздновал победу над «Тампой» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов эффектно отпраздновал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После победного гола Джордана Эберле во втором овертайме Варламов разбежался и прокатился на льду на животе.

Видео празднования Варламова опубликовано в Twitter-аккаунте StanleyCup Playoffs on NBC.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» одолел «Тампу» в матче плей-офф НХЛ, а Варламов сделал 36 сейвов.