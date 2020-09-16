Бестемьянова: Валиева — абсолютно уникальная фигуристка
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«Безусловно, я выделю Валиеву и Трусову. Даже не знаю, в каком их поставить порядке. По технике выигрывает Трусова, а по красоте и качеству катания Валиева — абсолютно уникальная фигуристка. Я впервые видела её выступление вживую и до сих пор нахожусь под впечатлением. Она была прекрасна», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».
14-летняя Валиева впервые выступала во взрослом фигурном катании. Трусова в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали чемпионатов Европы и России, а также финала Гран-при.
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