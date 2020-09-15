Орсер: Медведевой нужно восстановиться от хронической травмы спины

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Брайан Орсер, тренер фигуристки Евгении Медведевой, поделился своими впечатлениями от выступления спортсменки на контрольных прокатах сборной России.
Орсер: Медведевой нужно восстановиться от хронической травмы спины
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины. Похоже, в настоящий момент это действительно проблема. Её выступление на прокатах было ниже её уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком расстоянии. Она определённо нуждается в своём привычном распорядке катания, пограничной работе, тренировках и так далее. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим», — цитирует Орсера РИА Новости.

Контрольные прокаты сборной России проходили 12—13 сентября в Москве.

Ранее Жулин заявил, что на Медведеву было жалко смотреть в произвольной программе.

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