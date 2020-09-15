Орсер: Медведевой нужно восстановиться от хронической травмы спины
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины. Похоже, в настоящий момент это действительно проблема. Её выступление на прокатах было ниже её уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком расстоянии. Она определённо нуждается в своём привычном распорядке катания, пограничной работе, тренировках и так далее. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим», — цитирует Орсера РИА Новости.
Контрольные прокаты сборной России проходили 12—13 сентября в Москве.
Ранее Жулин заявил, что на Медведеву было жалко смотреть в произвольной программе.