Орсер: Медведевой нужно восстановиться от хронической травмы спины

Брайан Орсер, тренер фигуристки Евгении Медведевой, поделился своими впечатлениями от выступления спортсменки на контрольных прокатах сборной России.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины. Похоже, в настоящий момент это действительно проблема. Её выступление на прокатах было ниже её уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком расстоянии. Она определённо нуждается в своём привычном распорядке катания, пограничной работе, тренировках и так далее. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим», — цитирует Орсера РИА Новости.

Контрольные прокаты сборной России проходили 12—13 сентября в Москве.

Ранее Жулин заявил, что на Медведеву было жалко смотреть в произвольной программе.