Жулин о контрольных прокатах: на Медведеву было жалко смотреть в произвольной программе

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о произвольной программе Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

«На Медведеву было жалко смотреть в произвольной программе, хотя хореография мне очень понравилась. У неё, пожалуй, самая интересная программа. Но физическая форма оставляет желать лучшего», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Он отметил, что фигуристке необходимо выполнять сложные прыжки, притом что навороченной является и сама программа в целом. Тренер сказал, что желает Медведевой всего хорошего, но предположил, что ей будет тяжело в физическом плане.

«К сожалению, девочки не молодеют. Мне кажется, что будущее — это Трусова, Валиева и Щербакова», — добавил Жулин.

Ранее Медведева призналась, что не успела подготовить произвольную программу.