Жулин о контрольных прокатах: на Медведеву было жалко смотреть в произвольной программе
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«На Медведеву было жалко смотреть в произвольной программе, хотя хореография мне очень понравилась. У неё, пожалуй, самая интересная программа. Но физическая форма оставляет желать лучшего», — цитирует Жулина «Чемпионат».
Он отметил, что фигуристке необходимо выполнять сложные прыжки, притом что навороченной является и сама программа в целом. Тренер сказал, что желает Медведевой всего хорошего, но предположил, что ей будет тяжело в физическом плане.
«К сожалению, девочки не молодеют. Мне кажется, что будущее — это Трусова, Валиева и Щербакова», — добавил Жулин.
Ранее Медведева призналась, что не успела подготовить произвольную программу.