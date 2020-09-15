Романцев остался недоволен судейством Карасёва в матче ЦСКА — «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу судейства Сергея Карасёва в матче седьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА (1:3).
Романцев остался недоволен судейством Карасёва в матче ЦСКА — «Спартак»
  • РИА Новости

«Не могу поздравить Карасёва с хорошим судейством. Во-первых, он уже на второй минуте должен был показывать красную карточку Карпову, который завалил убегавшего один на один с Акинфеевым Ларссона. Чистый фол последней надежды, а значит, нужно удалять игрока. А в случае, когда тот же Карпов завалил в штрафной Айртона, там был 100%-ный пенальти. Тут никакие консультации с VAR не нужны. Не хочу тем самым ставить под сомнение победу ЦСКА, но есть правила, по которым живёт футбол. Принимать решения надо следуя им, а не по чьему-то усмотрению», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

После поражения в матче с ЦСКА «Спартак» потерял лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Ранее глава судейского комитета РФС заявил, что Карасёв безупречно отработал матч ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить