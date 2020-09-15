Романцев остался недоволен судейством Карасёва в матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу судейства Сергея Карасёва в матче седьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА (1:3).

«Не могу поздравить Карасёва с хорошим судейством. Во-первых, он уже на второй минуте должен был показывать красную карточку Карпову, который завалил убегавшего один на один с Акинфеевым Ларссона. Чистый фол последней надежды, а значит, нужно удалять игрока. А в случае, когда тот же Карпов завалил в штрафной Айртона, там был 100%-ный пенальти. Тут никакие консультации с VAR не нужны. Не хочу тем самым ставить под сомнение победу ЦСКА, но есть правила, по которым живёт футбол. Принимать решения надо следуя им, а не по чьему-то усмотрению», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

После поражения в матче с ЦСКА «Спартак» потерял лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Ранее глава судейского комитета РФС заявил, что Карасёв безупречно отработал матч ЦСКА — «Спартак».