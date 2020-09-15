Источник: Мбаппе намерен перейти в «Реал»

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Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе намерен продолжить свою карьеру в мадридском «Реале».
Источник: Мбаппе намерен перейти в «Реал»
  • Reuters

Об этом сообщает El Chiringuito TV в Twitter. По информации источника, 21-летний французский форвард хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Мбаппе уже уведомил руководство ПСЖ о намерении покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 20 матчах французской Лиги 1, в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач. Контракт Мбаппе с парижским клубом действует до лета 2022 года. 

Ранее Мбаппе сообщил ПСЖ, что хочет покинуть клуб летом 2021 года.

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