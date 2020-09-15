В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе АЕК Карреры к Бакаеву

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб не получал трансферных запросов насчёт полузащитника Зелимхана Бакаева.
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе АЕК Карреры к Бакаеву
  • РИА Новости

«Бакаев — один из ключевых игроков. «Спартак» заинтересован в его сохранении, к нам никто не обращался», — цитирует Фетисова РБК Спорт.

24-летний Бакаев работал под руководством Массимо Карреры в «Спартаке», однако на тот момент не был футболистом основного состава. В настоящее время итальянец тренирует греческий АЕК.

Бакаев, в свою очередь, является одним из основных футболистов «Спартака». В нынешнем сезоне полузащитник провёл шесть матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал один результативный пас.

Ранее сообщалось, что АЕК Карреры заинтересован в услугах футболиста «Спартака».

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