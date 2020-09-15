СМИ: АЕК Карреры заинтересован в услугах футболиста «Спартака»

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Афинский футбольный клуб АЕК заинтересован в приобретении полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева.
СМИ: АЕК Карреры заинтересован в услугах футболиста «Спартака»
  • РИА Новости

Как сообщает Sportime.gr, в трансфере 24-летнего хавбека заинтересован главный тренер клуба Массимо Каррера, в прошлом возглавлявший «Спартак».

Отмечается, что афинский клуб намерен попытаться заполучить его.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В его активе 11 голов и 17 голевых передач в 50 матчах за основной состав московского клуба.

Ранее спортивный директор «Рубина» рассказал, что клуб пытался подписать Урунова и Кокорина.

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