СМИ: АЕК Карреры заинтересован в услугах футболиста «Спартака»

Афинский футбольный клуб АЕК заинтересован в приобретении полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Как сообщает Sportime.gr, в трансфере 24-летнего хавбека заинтересован главный тренер клуба Массимо Каррера, в прошлом возглавлявший «Спартак».

Отмечается, что афинский клуб намерен попытаться заполучить его.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В его активе 11 голов и 17 голевых передач в 50 матчах за основной состав московского клуба.

Ранее спортивный директор «Рубина» рассказал, что клуб пытался подписать Урунова и Кокорина.