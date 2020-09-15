Казань станет местом проведения I Всероссийских уличных игр

В Казани пройдут I Всероссийские уличные игры, на которых будут разыграны порядка 80 комплектов медалей.

В соревнованиях ожидается участие более 800 любителей уличных видов спорта. Данные игры проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В соревновательную программу Игр вошли семь видов спорта — баскетбол 3 х 3 (стритбол), танцевальный спорт (дисциплина «брейкинг»), велосипедный спорт (дисциплина «ВМХ-фристайл»), роллер-спорт, чир-спорт, футбольный фристайл и скейтбординг. Программу показательных видов спорта составили текбол, паркур и роуп-скиппинг (спортивная скакалка).

I Всероссийские уличные игры пройдут в новом экстрим-парке «Урам», который был открыт в августе 2020 года.

Организаторами мероприятия являются Министерство спорта России и Министерство спорта Республики Татарстан при поддержке общероссийских спортивных федераций, союзов по видам спорта.

Соревнования пройдут с 18 по 21 сентября 2020 года.

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