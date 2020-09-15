FIL объявила место проведения перенесённого ЧМ-2021 по санному спорту

Международная федерация санного спорта (FIL) объявила место проведения перенесённого чемпионата мира 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба FIL, чемпионат мира пройдёт в немецком Кёнигcзе с 29 по 31 января 2021 года.

Изначально соревнования должны были пройти в канадском Уистлере 5—7 февраля, но из-за действующего на данный момент 14-дневного карантина для всех въезжающих в Канаду иностранцев турнир было решено перенести в другое место.

Ранее сообщалось, что IBSF объявила о переносе чемпионата мира 2021 года по бобслею и скелетону.