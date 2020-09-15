Рублёв победил Багниса и вышел во второй круг турнира ATP в Риме

Российянин Андрей Рублёв одержал победу над аргентинцем Факундо Багнисом в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Следующим соперником Рублёва станет поляк Хуберт Хуркач.

Ранее сообщалось, что Медведев, Рублёв и Хачанов выступят на турнире ATP в Санкт-Петербурге.