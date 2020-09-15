Медведев, Рублёв и Хачанов выступят на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Пресс-служба турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге огласила список участников соревнований 2020 года.

В основной сетке турнира выступят сразу 10 игроков из топ-20 рейтинга ATP, среди которых действующий чемпион St. Petersburg Open пятая ракетка мира Даниил Медведев, 12-й номер рейтинга Андрей Рублёв и Карен Хачанов, занимающий 16-е место.

В список участников также вошли грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини, бельгиец Давид Гоффен, канадцы Денис Шаповалов и Милош Раонич, швейцарец Стэн Вавринка и испанец Пабло Карреньо-Буста.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 10 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Рууду в первом круге турнира ATP в Риме.