Медведев, Рублёв и Хачанов выступят на турнире ATP в Санкт-Петербурге
- Reuters
В основной сетке турнира выступят сразу 10 игроков из топ-20 рейтинга ATP, среди которых действующий чемпион St. Petersburg Open пятая ракетка мира Даниил Медведев, 12-й номер рейтинга Андрей Рублёв и Карен Хачанов, занимающий 16-е место.
В список участников также вошли грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини, бельгиец Давид Гоффен, канадцы Денис Шаповалов и Милош Раонич, швейцарец Стэн Вавринка и испанец Пабло Карреньо-Буста.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 10 по 18 октября.
Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Рууду в первом круге турнира ATP в Риме.