Медведев, Рублёв и Хачанов выступят на турнире ATP в Санкт-Петербурге

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Пресс-служба турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге огласила список участников соревнований 2020 года.
Медведев, Рублёв и Хачанов выступят на турнире ATP в Санкт-Петербурге
  • Reuters

В основной сетке турнира выступят сразу 10 игроков из топ-20 рейтинга ATP, среди которых действующий чемпион St. Petersburg Open пятая ракетка мира Даниил Медведев, 12-й номер рейтинга Андрей Рублёв и Карен Хачанов, занимающий 16-е место.

В список участников также вошли грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини, бельгиец Давид Гоффен, канадцы Денис Шаповалов и Милош Раонич, швейцарец Стэн Вавринка и испанец Пабло Карреньо-Буста.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 10 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Рууду в первом круге турнира ATP в Риме.

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