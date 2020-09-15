Президент «Локомотива-Кубань» ответил на претензии баскетболиста Кулагина

Президент краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал ситуацию с уходом из команды атакующего защитника сборной России Дмитрия Кулагина, подавшего на клуб исковое заявление в суд.

«Клуб возмущён поведением Кулагина и его окружения. Все заявления о том, что клуб препятствовал трудоустройству баскетболиста в другой клуб, не соответствуют действительности. Кулагин был своевременно уведомлен о прекращении сотрудничества, но в течение нескольких месяцев по непонятным причинам отказывается приезжать в офис и подписывать необходимые документы. Кулагин оказался единственным игроком команды, который не захотел разделить с клубом последствия экономического кризиса и отказался пойти на сокращение зарплаты на время пандемии. Он получил все положенные ему деньги за прошлый сезон», — приводит слова Ведищева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что клуб оставляет за собой право на подачу встречного иска.

«Дмитрий не подписал соглашение о расторжении договора и должен был продолжать исполнять свои обязанности, но с июня на тренировках мы его не видели. Таким образом, он должен быть привлечён к дисциплинарной ответственности за систематические прогулы. Не исключаю, что мы будем требовать возврата компенсации за выход из контракта через суд», — добавил президент клуба.

23 июля «Локомотив-Кубань» объявил об уходе Кулагина на официальном сайте клуба. В краснодарском клубе 28-летний защитник выступал с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Кулагин подал иск в суд на «Локомотив-Кубань».