Баскетболист Кулагин подал иск в суд на «Локомотив-Кубань»

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Атакующий защитник сборной России по баскетболу Дмитрий Кулагин подал иск в суд на свой бывший клуб «Локомотив-Кубань».
Баскетболист Кулагин подал иск в суд на «Локомотив-Кубань»
  • РИА Новости

«Чужого мне не надо, но почему не выполняются условия, которые чётко прописаны в моём контракте? И к чему это привело? Да, я по-прежнему не могу вести переговоры с другими клубами, не могу нормально попрощаться с болельщиками «Локо», не могу приступить к командным тренировкам. По сути, меня лишили будущего в профессиональном спорте на данный момент времени. При этом мы были готовы договориться, пойти на уступки, но люди из краснодарского клуба не захотели со мной контактировать. Теперь всё решит суд. Я готов ждать, пусть это займёт столько времени, сколько необходимо, но я хочу добиться справедливости», — приводит слова Кулагина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что клуб выплатил ему задолженность только после того как его он сообщил клубу, что 1 сентября направлено исковое заявление в суд

«Но у меня остается вопрос, если «Локо» хочет официально оформить мое увольнение 5 июня, то почему в тот момент мне не дали возможности стать свободным агентом и иметь все документы, позволяющие вести переговоры с другими клубами. На мой взгляд, «Локомотив-Кубань» должен нести за это ответственность. Мои права были нарушены», — добавил баскетболист.

23 июля «Локомотив-Кубань» объявил об уходе Кулагина на официальном сайте клуба. В краснодарском клубе 28-летний защитник выступал с 2017 года.

Ранее баскетболист Шенгелия отреагировал на критику президента Грузии из-за перехода в ЦСКА.

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