Баскетболист Шенгелия отреагировал на критику президента Грузии из-за перехода в ЦСКА

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Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, который этим летом перешёл в московский ЦСКА, ответил на критику президента Грузии Саломе Зурабишвили, осудившей его за трансфер в российский клуб.
Баскетболист Шенгелия отреагировал на критику президента Грузии из-за перехода в ЦСКА
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«Конечно, я читал комментарии о моём переходе. Я уже успокоился и давно всё объяснил грузинским болельщикам. Но я не акцентировал внимание на негативных комментариях в СМИ. Для меня важно, что моя семья, люди, которые меня любят и хорошо знают, оказали мне поддержу. Думаю, что со временем всё встанет на свои места», — цитирует Шенгелию News.ru.

Шенгелия был выбран под общим 54-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2012 года клубом «Филадельфия Сиксерс» и отыграл в лиге 45 матчей, в среднем проводя на площадке 5,5 минуты. В Европе он играл за испанскую «Валенсию», с которой выиграл Еврокубок, бельгийские «Шарлеруа» и «Вервье-Пепинстер», а также за испанскую «Басконию», в составе которой стал чемпионом страны минувшего сезона.

Ранее Шенгелия высказался о своём отношении к критике со стороны грузин из-за перехода в ЦСКА.

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