Шенгелия высказался о своём отношении к критике со стороны грузин из-за перехода в ЦСКА

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Новичок баскетбольного ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал об отношении к критике в Грузии из-за переезда на работу в Россию.
Шенгелия высказался о своём отношении к критике со стороны грузин из-за перехода в ЦСКА
  • © официальный твиттер Евролиги

По словам спортсмена, недовольство некоторых соотечественников его решением его не беспокоит.

«Что бы я ни сказал, ни те, кто меня поддерживает, ни противники не изменят своего мнения, поэтому я решил не тратить время. Мне некогда об этом думать», — приводит слова Шенгелии LeaderSport.

Ранее сообщалось, что Шенгелия сделал заявление по поводу критики в Грузии из-за перехода в ЦСКА.

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