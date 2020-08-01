Шенгелия высказался о своём отношении к критике со стороны грузин из-за перехода в ЦСКА
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По словам спортсмена, недовольство некоторых соотечественников его решением его не беспокоит.
«Что бы я ни сказал, ни те, кто меня поддерживает, ни противники не изменят своего мнения, поэтому я решил не тратить время. Мне некогда об этом думать», — приводит слова Шенгелии LeaderSport.
Ранее сообщалось, что Шенгелия сделал заявление по поводу критики в Грузии из-за перехода в ЦСКА.