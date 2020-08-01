Шенгелия высказался о своём отношении к критике со стороны грузин из-за перехода в ЦСКА

Новичок баскетбольного ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал об отношении к критике в Грузии из-за переезда на работу в Россию.

По словам спортсмена, недовольство некоторых соотечественников его решением его не беспокоит.

«Что бы я ни сказал, ни те, кто меня поддерживает, ни противники не изменят своего мнения, поэтому я решил не тратить время. Мне некогда об этом думать», — приводит слова Шенгелии LeaderSport.

Ранее сообщалось, что Шенгелия сделал заявление по поводу критики в Грузии из-за перехода в ЦСКА.