Защитник «Далласа» назвал Худобина русской машиной
- Reuters
На традиционной церемонии вручения переходящей награды лучшему игроку команды, проходящей в раздевалке после матча, Секера, выбравший Худобина, заявил: «Какая серия, какая игра! Большой гол от Дениса. Бенни, Киви. Парни, но я должен отдать её чёртовой русской машине».
На это Худобин в ответ прокричал: «Мы не едем домой!»
WHAT HE SAID! 💪💪💪 pic.twitter.com/qLP69lqUHi— Dallas Stars (@DallasStars) September 15, 2020
В пятом матче серии с «Вегасом» Худобин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам. По итогам матча он был признан второй звездой встречи.
Ранее сообщалось, что шайба Дениса Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли.