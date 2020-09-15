Защитник «Далласа» назвал Худобина русской машиной

Словацкий защитник «Даллас Старз» Андрей Секера выбрал российского голкипера Антона Худобина лучшим игроком пятого матча финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

На традиционной церемонии вручения переходящей награды лучшему игроку команды, проходящей в раздевалке после матча, Секера, выбравший Худобина, заявил: «Какая серия, какая игра! Большой гол от Дениса. Бенни, Киви. Парни, но я должен отдать её чёртовой русской машине».

На это Худобин в ответ прокричал: «Мы не едем домой!»

В пятом матче серии с «Вегасом» Худобин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам. По итогам матча он был признан второй звездой встречи.

Ранее сообщалось, что шайба Дениса Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли.