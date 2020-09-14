«Зенит» установил клубный рекорд по количеству матчей подряд без поражений на своём поле в РПЛ

Победа в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (3:1) позволила «Зениту» установить новый клубный рекорд.

Об этом сообщает zenit-history.ru. Зенитовцы продлили свою беспроигрышную серию в домашних матчах РПЛ до 25 игр. В этих встречах «Зенит» добился 20 побед и пять раз сыграл вничью.

Последнее домашнее поражение «Зенита» в РПЛ датировано 9 декабря 2018 года — тогда коллектив Сергея Семака уступил на своём поле «Рубину» (1:2).

Предыдущий рекорд «Зенита» по беспроигрышной серии в домашних матчах первенства России составлял 24 игры — с 20 сентября 2015 года по 22 апреля 2017 года. За это время команду успели потренировать два человека — Андре Виллаш-Боаш и Мирча Луческу.

Ранее Медведев выразил надежду, что «Зенит» никому не отдаст первое место.