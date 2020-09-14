Тренер академии Плющенко выразил своё восхищение Трусовой

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Дмитрий Михайлов, тренер академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выразил восхищение своей подопечной Александрой Трусовой.
Тренер академии Плющенко выразил своё восхищение Трусовой
  • Reuters

«Александра Трусова, работать с тобой одно сплошное удовольствие! Твои работоспособность и желание быть лучшей — это двигатель для нас всех! Ты большая молодец. Стартуем в новый сезон! Я уверен, что с Евгением Плющенко и нашим тренерским штабом все вместе мы сделаем всё возможное, чтобы приумножить полученные результаты и достичь новых вершин! Всем спасибо за поддержку», — написал в Instagram Волков.

Трусова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе после окончания прошлого сезона, в котором она завоевала бронзовые медали на чемпионате России и Европы, а также заняла третье место в финале Гран-при.

Ранее Буянова прокомментировала выступление Трусовой на контрольных прокатах в Москве.

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