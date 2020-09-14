Британский боксёр Уильямс завершил карьеру после поражения от Харитонова

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Британский боксёр Дэнни Уильямс завершил спортивную карьеру в возрасте 47 лет после поражения от российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова.
Британский боксёр Уильямс завершил карьеру после поражения от Харитонова
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, Уильямс подтвердил, что завершает карьеру после боя с Харитоновым.

40-летний россиянин одержал победу над 47-летним британцем техническим нокаутом во втором раунде боксёрского поединка, который прошёл в Химках. При этом для Харитонова это был дебютный бой в боксе.

Уильямс выступал на профессиональном уровне с 1995 года. Всего на его счету 54 победы при 29 поражениях за карьеру, а также один бой признан несостоявшимся.

Ранее Харитонов отреагировал на обвинения в договорном бое с Уильямсом.

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