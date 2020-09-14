ЦСКА в серии буллитов одолел «Барыс» в КХЛ
- РИА Новости
Основное время игры, прошедшей в столице Казахстана, завершилось со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Никита Михайлис, а у армейцев голом ответил Александр Попов. В серии буллитов точнее оказались гости, а решающий бросок нанёс Константин Окулов.
Таким образом, ЦСКА одержал пятую победу подряд.
В другом матче игрового дня КХЛ «Сибирь» в овертайме победила рижское «Динамо» (4:3).
Ранее московское «Динамо» нанесло «Амуру» шестое поражение (4:2) подряд в КХЛ.