ЦСКА в серии буллитов одолел «Барыс» в КХЛ

Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время игры, прошедшей в столице Казахстана, завершилось со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Никита Михайлис, а у армейцев голом ответил Александр Попов. В серии буллитов точнее оказались гости, а решающий бросок нанёс Константин Окулов.

Таким образом, ЦСКА одержал пятую победу подряд.

В другом матче игрового дня КХЛ «Сибирь» в овертайме победила рижское «Динамо» (4:3).

Ранее московское «Динамо» нанесло «Амуру» шестое поражение (4:2) подряд в КХЛ.