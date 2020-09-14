ЦСКА в серии буллитов одолел «Барыс» в КХЛ

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Московский ЦСКА в серии буллитов обыграл «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в серии буллитов одолел «Барыс» в КХЛ
  • РИА Новости

Основное время игры, прошедшей в столице Казахстана, завершилось со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Никита Михайлис, а у армейцев голом ответил Александр Попов. В серии буллитов точнее оказались гости, а решающий бросок нанёс Константин Окулов.

Таким образом, ЦСКА одержал пятую победу подряд.

В другом матче игрового дня КХЛ «Сибирь» в овертайме победила рижское «Динамо» (4:3). 

Ранее московское «Динамо» нанесло «Амуру» шестое поражение (4:2) подряд в КХЛ.

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